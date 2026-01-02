2026 में नहीं टिकेगी दरिद्रता! नए साल की शुरुआत में ही करें ये वास्तु उपाय, चमक जाएगी किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह नई उम्मीदों और सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत का अवसर भी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे घर में मौजूद ऊर्जा हमारे जीवन की सुख-समृद्धि और मानसिक शांति को सीधे प्रभावित करती है। यदि आपको लगता है कि आपके काम बनते-बनते बिगड़ रहे हैं या घर में कलह का माहौल रहता है, तो नए साल की शुरुआत इन सरल वास्तु उपायों के साथ करें।

नए साल पर करें ये उपाय: 1. मुख्य द्वार का शुद्धिकरण घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहाँ से मां लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नए साल के पहले दिन मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ करें। प्रवेश द्वार पर हल्दी और कुमकुम से 'स्वास्तिक' बनाएं। इसके अलावा, आम या अशोक के पत्तों का वंदनवार (तोरण) लटकाएं। वास्तु के अनुसार, यह घर को बुरी नजर से बचाता है।

2. नमक के पानी का पोंछा नकारात्मक शक्तियों को सोखने के लिए नमक सबसे शक्तिशाली माना गया है। नए साल पर घर में पोंछा लगाते समय पानी में एक मुट्ठी 'सेंधा नमक' जरूर मिलाएं। इससे घर की दूषित ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक तरंगों का संचार होता है।

3. मंदिर की साफ-सफाई और खंडित मूर्तियां घर के मंदिर से पुरानी सूखी मालाएं और खंडित मूर्तियां तुरंत हटा दें। शास्त्र बताते हैं कि टूटी हुई मूर्तियों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो वास्तु दोष का कारण बनती है। मंदिर को साफ-सुथरा रखकर वहां घी का दीपक जलाएं।

4. कबाड़ और बंद घड़ियां घर में जमा पुराना कबाड़ राहु का प्रतीक माना जाता है, जो मानसिक तनाव बढ़ाता है। नए साल से पहले घर की छत, स्टोर रूम और कोनों की सफाई करें। साथ ही, बंद घड़ियों को या तो ठीक करवाएं या हटा दें, क्योंकि रुकी हुई घड़ी उन्नति में बाधक मानी जाती है।