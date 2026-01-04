Shattila Ekadashi 2026: क्यों मनाई जाती है षटतिला एकादशी? इस दिन करें ये कारगर उपाय, दूर होंगे सभी कष्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी का को शास्त्रों में बेहद फलदायी माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार, षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी (Kab Hai Shattila Ekadashi 2026?) को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ 'तिल' के प्रयोग का विशेष विधान है।

शास्त्रों के अनुसार, षटतिला एकादशी के दिन तिल का छह प्रकार से उपयोग करने वाले व्यक्ति को जन्म-जन्मानंतर के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले जरूरी काम और उनका धार्मिक महत्व।