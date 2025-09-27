Swapna Shastra: शारदीय नवरात्र में देखा है मां दुर्गा से जुड़ा सपना, तो मिल सकते हैं ये शुभ संकेत

Swapna Shastra: शारदीय नवरात्र में देखा है मां दुर्गा से जुड़ा सपना, तो मिल सकते हैं ये शुभ संकेत
सनातन धर्म में स्वप्न शास्त्र को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें सभी सपनों से मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) में सपने में मां दुर्गा को देखने से भक्त की किस्मत चमक सकती है। ऐसे में चलिए जानते हैं सपने में मां दुर्गा के दर्शन करने से किस तरह के संकेत मिलते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र के दिन 09 दिन मां दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हुई है, जिसका समापन 01 अक्टूबर को होगा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, शारदीय नवरात्र की अवधि के दौरान सपने में मां दुर्गा (Maa Durga in Dreams) को देखना बेहद शुभ माना जाता है।
सपने में मां दुर्गा के दर्शन करने से व्यक्ति को भविष्य में कई खास संकेत (sapne me maa ko dekhna matlab) प्राप्त होते हैं। कुछ सपने सच साबित होते हैं, तो कुछ सपने में भविष्य में सतर्क होने के संकेत देते हैं। अगर आपने शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के दर्शन किए है, तो ऐसे में चलिए जानते हैं इन सपनों से मिलने वाले संकेतों के बारे में।
मिलते हैं ये शुभ संकेत
- स्वप्न शास्त्र के अनुसार, शारदीय नवरात्र के दौरान सपने में मां दुर्गा की मूर्ति को देखना बेहद शुभ माना जाता है। इस तरह के सपने को देखने से जीवन के सभी दुख और संकट दूर होने के संकेत मिलते हैं। साथ ही मां दुर्गा की कृपा बरस सकती है।
- स्वप्न शास्त्र की मानें तो नवरात्र की शुभ अवधि के दौरान सपने में मां दुर्गा के मंदिर (sapne me mandir dekhna) को देखना शुभ माना जाता है। इस सपने को देखने से व्यक्ति की मां दुर्गा की कृपा से मनचाही मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।
- इसके अलावा सपने में मां दुर्गा की आरती को देखना शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में मां दुर्गा की आरती को देखने से जीवन की कोई बड़ी समस्या दूर होने का संकेत मिलता है। जॉब मिलने के भी संकेत प्राप्त होते हैं।
- अगर आपने सपने में मां दुर्गा को शेर पर सवार देखा है, तो इस सपने को बेहद उत्तम माना जाता है। इस सपने को देखने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी की समस्या छुटकारा मिल सकता है और धन लाभ के योग बन सकते हैं। शत्रुओं पर विजय पाने के भी संकेत मिलते हैं। और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।
- इसके अलावा शारदीय नवरात्र में सपने में कन्या के दर्शन करने से धन-वैभव और समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। साथ ही मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
