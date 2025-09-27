Swapna Shastra: शारदीय नवरात्र में देखा है मां दुर्गा से जुड़ा सपना, तो मिल सकते हैं ये शुभ संकेत

सनातन धर्म में स्वप्न शास्त्र को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें सभी सपनों से मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) में सपने में मां दुर्गा को देखने से भक्त की किस्मत चमक सकती है। ऐसे में चलिए जानते हैं सपने में मां दुर्गा के दर्शन करने से किस तरह के संकेत मिलते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र के दिन 09 दिन मां दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हुई है, जिसका समापन 01 अक्टूबर को होगा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, शारदीय नवरात्र की अवधि के दौरान सपने में मां दुर्गा (Maa Durga in Dreams) को देखना बेहद शुभ माना जाता है।

सपने में मां दुर्गा के दर्शन करने से व्यक्ति को भविष्य में कई खास संकेत (sapne me maa ko dekhna matlab) प्राप्त होते हैं। कुछ सपने सच साबित होते हैं, तो कुछ सपने में भविष्य में सतर्क होने के संकेत देते हैं। अगर आपने शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के दर्शन किए है, तो ऐसे में चलिए जानते हैं इन सपनों से मिलने वाले संकेतों के बारे में।