Shardiya Navratri 2025 Day 6: शादी में हो रही है देरी? तो नवरात्र के छठे दिन करें ये अचूक उपाय
शारदीय नवरात्र के छठे दिन (Shardiya Navratri 2025 Day 6) मां कात्यायनी की पूजा होती है। 28 सितंबर को इस महापर्व का छठा दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा-अर्चना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही मनचाहा जीवनसाथी मिलता है तो आइए इस दिन से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जानते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shardiya Navratri 2025 Day 6: शारदीय नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। मां कात्यायनी, देवी दुर्गा का उग्र लेकिन मंगलकारी स्वरूप हैं। उन्हें 'महर्षि कात्यायन की पुत्री' के रूप में भी पूजा जाता है। मां की पूजा उन भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके विवाह में देरी हो रही है,
तो आइए इस दिन मनचाहे जीवनसाथी पाने के लिए कुछ खास उपाय (Navratri 2025 Upay) करते हैं, ताकि शादी से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सके।
जल्द विवाह के अचूक उपाय (Navratri Upay For Marriage)
- गोधूलि वेला में पूजा - मां कात्यायनी की पूजा गोधूलि वेला में करना सबसे शुभ माना जाता है।
- इस रंग के वस्त्र पहनें - इस दिन पीले या नारंगी रंग के कपड़े धारण करें। मां कात्यायनी को पीला रंग बहुत प्रिय है।
- हल्दी की तीन गांठ - पूजा के समय मां कात्यायनी को हल्दी की तीन गांठ अर्पित करें। पूजा पूरी होने के बाद इन गांठों को एक पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लें। इस उपाय को करने से जल्द विवाह के योग बनेंगे।
- मां कात्यायनी पूजा मंत्र - नीचे दिए गए मंत्र का कम से कम 3, 5, 9, या 11 माला जप करें। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। इससे देवी खुश होकर अपनी कृपा बरसाती हैं और मनचाहा वर देती हैं।
- कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी।
नन्दगोपसुतं देवि, पतिं मे कुरु ते नमः।।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
