Shardiya Navratri 2025 Day 5: आज है नवरात्र का पांचवां दिन, एक क्लिक में जानें पूजा विधि, भोग और मंत्र

शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन (Shardiya Navratri 2025 Day 5) मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है। स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इस दिन भक्त संतान सुख और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनकी आराधना करते हैं। कहा जाता है कि देवी की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shardiya Navratri 2025 Day 5: आज शारदीय नवरात्र का का पांचवां दिन है। यह दिन मां स्कंदमाता को समर्पित है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को ममता, शक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता हैं, इसलिए इन्हें यह नाम मिला। इनकी पूजा से संतान सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्कंदमाता का स्वरूप (Shardiya Navratri 2025 Day 5 Significance) स्कंदमाता कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी चार भुजाएं हैं। देवी की गोद में भगवान स्कंद बैठे हुए हैं। उनके दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है, और वह सिंह पर विराजमान हैं। स्कंदमाता की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है।