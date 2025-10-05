आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए Sharad Purnima के दिन करें तुलसी के ये उपाय, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2025) के शुभ अवसर पर तुलसी की पूजा और इससे जुड़े उपाय करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती हैं और साधक की किस्मत चमक सकती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस पर्व को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और बिगड़े काम पूरे होते हैं।

अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी से जुड़े उपाय करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी (Tulsi ke Upay) से जुड़े उपाय करने से धन से हमेशा तिजोरी भरी रहती है और धन लाभ के योग बनते हैं।

आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं। मां तुलसी की पांच या सात बार परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में सभी सुख मिलते हैं।

सभी दुख होंगे दूर दुख और संकट से छुटकारा पाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करें और तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। मां तुलसी के मंत्रों का जप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।

सभी काम होंगे पूरे कामों में सफलता पाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन मां तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करें। इसके बाद कच्चा दूध चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से सभी काम पूरे होते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।