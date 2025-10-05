Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा की रात करें ये दुर्लभ उपाय, जागेगी सोई हुई किस्मत

शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2025) जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और माना जाता है कि उनकी किरणों से अमृत निकलता है। वहीं इस रात कुछ विशेष उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है तो आइए उन्हें जानते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में साल की सभी पूर्णिमा तिथि का अपना महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और माना जाता है कि इनकी किरणों से अमृत निकलता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें