    Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा की रात करें ये दुर्लभ उपाय, जागेगी सोई हुई किस्मत

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:55 AM (IST)

    शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2025) जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और माना जाता है कि उनकी किरणों से अमृत निकलता है। वहीं इस रात कुछ विशेष उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है तो आइए उन्हें जानते हैं।

    Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा की रात करें ये कार्य।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में साल की सभी पूर्णिमा तिथि का अपना महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और माना जाता है कि इनकी किरणों से अमृत निकलता है।

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस रात को कुछ विशेष उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, तो आइए उन खास उपाय के बारे में जानते हैं।

    पूर्णिमा की रात करें ये उपाय (Sharad Purnima 2025 Night Remedies)

    • करें ये काम - एक सुपारी और लाल धागा या कलावा लें। रात में मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान सुपारी को लाल धागे से लपेट दें और इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ में फूल, माला, सिंदूर और अक्षत भी चढ़ाएं। फिर अगले दिन सुबह स्नान के बाद इस सुपारी को उठाकर अपने धन रखने के स्थान में रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में कभी धन-संपत्ति की कमी नहीं होती है।
    • रात में खीर - गाय के दूध और चावल की खीर बनाकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखें। ताकि चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ सकें। अगले दिन सुबह इस खीर का सेवन परिवार के लोगों को कराएं। ऐसा करने से रोग-दोष से मुक्ति मिलती है।
    • श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ - कर्ज से मुक्ति और धन लाभ के लिए शरद पूर्णिमा की रात श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
    • पांच कौड़ियां - मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें 5 पीली कौड़ियां अर्पित करें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में स्थायी धन का आगमन होगा।
    • तुलसी के नीचे दीपक - इस रात तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और मां तुलसी की परिक्रमा करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी खुश होती हैं।

