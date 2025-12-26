Shani Dosha Signs: शनि देव के नाराज होने पर मिलते हैं ये संकेत, हो जाएं सावधान, न करें ये काम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shani Dosha Signs: शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना गया है। शनि देव कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, वे केवल व्यक्ति के अच्छे-बुरे कर्मों का फल देते हैं। जब कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ होती है या शनि देव नाराज होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलती हैं, जिससे पता किया जा सकता है कि कुंडली में शनि दोष है। अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए, तो कुछ उपायों से भारी नुकसान से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं।