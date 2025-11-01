Pradosh Vrat 2025: जीवन में खुशियों का आगमन के लिए शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, प्रसन्न होंगे महादेव

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat 2025) किया जाता है। इस खास अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा-अर्चना और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन पूजा और व्रत करने से साधकों को जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और सभी संकट दूर होते हैं।

