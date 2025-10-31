Pradosh Vrat 2025 Date: 03 या 04 नवंबर, प्रदोष व्रत कब है? यहां नोट करें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को प्रिय है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही शिव-शक्ति की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा, जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं।

सोमवार के अलावा त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर देवों के देव महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इस व्रत की महिमा शिव पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आइए, कार्तिक माह की आखिरी प्रदोष व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं-

प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त (Pradosh Vrat Shubh Muhurat) त्रयोदशी तिथि की शुरुआत - 03 नवंबर को सुबह 05 बजकर 07 मिनट पर

त्रयोदशी तिथि की समापन - 04 नवंबर को देर रात 02 बजकर 05 मिनट पर प्रदोष व्रत (Shukra Pradosh Vrat 2025 Kab Hai) त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। इसके लिए प्रदोष व्रत के लिए संध्या बेला (प्रदोष काल) का मुहूर्त देखा जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से शुरू होता है। यह समय भगवान शिव की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही शिव-शक्ति की इस प्रकार गणना से 03 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत मनाया जाएगा।