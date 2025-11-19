Pitra Dosh Ke Upay: इस दिन पीपल के पेड़ नीचे जलाएं दीपक, पितृ दोष की समस्या होगी दूर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु महेश और पितरों का वास होता है। इस पेड़ की विधिपूर्वक उपासन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप भी पितृ दोष (Pitra dosh upay in hindi) का सामना कर रहे हैं, तो पीपल (peepal tree upay) के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

किस दिन जलाएं दीपक पीपल (peepal ke ped ke upay) के पेड़ की पूजा-अर्चना करने के लिए शनिवार और अमावस्या का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदोष, साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिलती है। क्योंकि इस पेड़ का संबंध शनिदेव से माना जाता है।

पितृ होगा दूर अगर आप पितृ दोष का सामना कर रहे हैं, तो शनिवार या अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को सच्चे मन से करने से पितृ दोष दूर होता है और पूर्वजों की कृपा से बिगड़े काम पूरे होते हैं। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है।

होगी आध्यात्मिक उन्नति शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। धन में होगी वृद्धि अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं। इसके बाद परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन-धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही दरिद्रता की समस्या से छुटकारा मिलता है।