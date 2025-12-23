Vighneshwar Chaturthi पर हर्षण योग समेत बन रहे हैं कई मंगलकारी संयोग, बरसेगी भगवान गणेश की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 24 दिसंबर को विघ्नेश्वर चतुर्थी है। यह पर्व पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

ज्योतिषियों की मानें तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान गणेश की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल प्राप्त होगा। आइए, पौष माह की विघ्नेश्वर चतुर्थी पर बनने वाले योग के बारे में जानते हैं-

विघ्नेश्वर चतुर्थी शुभ मुहूर्त (Vighneshwar Chaturthi 2025 Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, 24 दिसंबर को दोपहर 01 बजकर 11 मिनट पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। तिथि गणना से 24 दिसंबर को विघ्नेश्वर चतुर्थी मनाई जाएगी।