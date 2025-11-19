Language
    Margashirsha Amavasya 2025 Daan: कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए करें इन चीजों का दान, खुशियों से भर जाएगा जीवन

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    सनातन शास्त्रों में निहित है कि अगहन (Margashirsha Amavasya 2025 Daan) अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस शुभ अवसर पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योग में दान करने से अक्षय फल मिलेगा। 

    अगहन अमावस्या के दिन क्या करें और क्या न करें?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार 20 नवंबर को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या की तिथि है। अगहन अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं। साधक गंगा नदी के तट पर जप और तप करते हैं। वहीं, पूजा के बाद आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करते हैं।

    अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का भी विधान है। गरुड़ पुराण में निहित है कि अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं, व्यक्ति विशेष को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।

    अगर आप भी देवों के देव महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो अगहन माह की अमावस्या तिथि पर इन चीजों का दान करें। आइए जानते हैं-

    करें इन चीजों का दान

    • अगर आप मानसिक तनाव से निजात पाना चाहते हैं, तो अगहन अमावस्या के दिन पूजा के बाद चावल, पोहा, दही, दूध, चीनी, नमक, आटा और सफेद वस्त्र आदि चीजों का दान करें। अमावस्या तिथि पर इन चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्र और शुक्र की स्थिति मजबूत होती है।
    • अगर आप कुंडली में बुध देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो अगहन अमावस्या के दिन मौसमी फल, साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरे रंग के वस्त्र आदि चीजों का दान करें। इन चीजों के दान से कुंडली में बुध मजबूत होता है। बुध देव की कृपा बरसने से जातक को करियर और कारोबार में मनमुताबिक सफलता मिलती है।
    • अगर आप ज्ञान में वृद्धि और करियर में सफलता पाना चाहते हैं, तो अगहन अमावस्या पर पूजा के बाद चने की दाल, बेसन, पपीता, केला, पीले रंग के कपड़े आदि चीजों का दान करें। इन उपायों को करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है।
    • मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पूजा के बाद काले तिल, जूते, चप्पल, साबुत उड़द, कंबल, गर्म कपड़े आदि चीजों का दान करें। इन चीजों के दान से व्यक्ति को मायावी ग्रह से मुक्ति मिलती है। वहीं, गुड़, गेहूं, लाल रंग के फल और लाल रंग के कपड़े का दान करने से मंगल देव की कृपा बरसती है।

