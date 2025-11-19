Margashirsha Amavasya 2025 Daan: कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए करें इन चीजों का दान, खुशियों से भर जाएगा जीवन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार 20 नवंबर को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या की तिथि है। अगहन अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं। साधक गंगा नदी के तट पर जप और तप करते हैं। वहीं, पूजा के बाद आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करते हैं।

अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का भी विधान है। गरुड़ पुराण में निहित है कि अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं, व्यक्ति विशेष को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।