Mangal Dosh Ke Upay: मंगल दोष से हैं परेशान? तो आज से ही शुरू कर दें इन मंत्रों का जप
ज्योतिष में मंगल को शक्ति, ऊर्जा और साहस का कारक माना गया है। लेकिन अगर कुंडली में इसकी स्थिति कमजोर हो, तो इससे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस दो ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मंगल दोष के कारण व्यक्ति को शादी में बाधा या कार्यों में अड़चन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इससे राहत पाने के लिए आप रोजाना इन मंत्रों के जप से आपको अपनी स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं मंगल दोष से राहत के लिए कुछ मंत्र।
करें इन मंत्रों का जप
मंगल दोष शांति मंत्र -
1. ॐ धरणीगर्भसंभूतं विद्युतकान्तिसमप्रभम। कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम ।।
2. ॐ क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम: ।
3. ॐ अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि, तन्नो भौमः प्रचोदयात् ।।
4. मंगल के लिए वैदिक मंत्र -
"ॐ अग्निमूर्धादिव: ककुत्पति: पृथिव्यअयम। अपा रेता सिजिन्नवति ।"
5. मंगल गायत्री मंत्र -
"ॐ क्षिति पुत्राय विदमहे लोहितांगाय धीमहि-तन्नो भौम: प्रचोदयात"
6. महामृत्युंजय मंत्र -
ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्
ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ।
7. मंगल के लिए तांत्रोक्त मंत्र -
"ॐ हां हंस: खं ख:"
"ॐ हूं श्रीं मंगलाय नम:"
"ॐ क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम:"
8. मंगल का नाम मंत्र -
"ॐ अं अंगारकाय नम:"
"ॐ भौं भौमाय नम:"
इनके पाठ से भी होगा लाभ
आप रोजाना या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उनके 108 नामों का जप करें। इसके साथ ही अंगारक स्तोत्र का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से मंगल के अशुभ प्रभावों में कमी आती है और जीवन में स्थिरता बढ़ती है। इसके साथ ही आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं।
इन उपायों से मिलेगा फायदा
(Picture Credit: Freepik) (AI Image)
मंगल दोष से राहत पाने के लिए मंगलवार के दिन व्रत जरूर रखें। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा कर उनके मंत्रों का जप करें। आप इस दिन पर गेहूं, गुड़ और मसूर दाल आदि का दान भी कर सकते हैं। मंगल दोष के ये उपाय लाभकारी माने गए हैं। इसके साथ ही आप किसी विद्वान ज्योतिष की सालह पर लाल मूंगा धारण कर सकते हैं या फिर विवाह से पहले कुंभ विवाह जैसे अनुष्ठान कर सकते हैं। इससे भी मंगल दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। साथ ही इससे वैवाहिक जीवन में सुख लाने में भी मदद मिलती है।
यह भी पढ़ें - Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर शुभ और शुक्ल समेत बन रहे हैं ये अद्भुत संयोग, चमक उठेगा सोया भाग्य
यह भी पढ़ें - Jupiter Remedies: सोई किस्मत जगा देंगे बृहस्पति देव के ये 5 अचूक उपाय, गुरु दोष से मिलेगी मुक्ति
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।