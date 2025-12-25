Mangal Dosh Ke Upay: मंगल दोष से हैं परेशान? तो आज से ही शुरू कर दें इन मंत्रों का जप

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मंगल दोष के कारण व्यक्ति को शादी में बाधा या कार्यों में अड़चन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इससे राहत पाने के लिए आप रोजाना इन मंत्रों के जप से आपको अपनी स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं मंगल दोष से राहत के लिए कुछ मंत्र।

करें इन मंत्रों का जप मंगल दोष शांति मंत्र - 1. ॐ धरणीगर्भसंभूतं विद्युतकान्तिसमप्रभम। कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम ।। 2. ॐ क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम: । 3. ॐ अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि, तन्नो भौमः प्रचोदयात् ।। 4. मंगल के लिए वैदिक मंत्र - "ॐ अग्निमूर्धादिव: ककुत्पति: पृथिव्यअयम। अपा रेता सिजिन्नवति ।" 5. मंगल गायत्री मंत्र - "ॐ क्षिति पुत्राय विदमहे लोहितांगाय धीमहि-तन्नो भौम: प्रचोदयात" 6. महामृत्युंजय मंत्र - ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्

ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ। 7. मंगल के लिए तांत्रोक्त मंत्र - "ॐ हां हंस: खं ख:"

"ॐ हूं श्रीं मंगलाय नम:"

"ॐ क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम:" 8. मंगल का नाम मंत्र - "ॐ अं अंगारकाय नम:"

"ॐ भौं भौमाय नम:" इनके पाठ से भी होगा लाभ आप रोजाना या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उनके 108 नामों का जप करें। इसके साथ ही अंगारक स्तोत्र का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से मंगल के अशुभ प्रभावों में कमी आती है और जीवन में स्थिरता बढ़ती है। इसके साथ ही आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं।