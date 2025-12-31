Malmas 2026: नए साल में 13 महीनों का होगा साल? 2 महीने तक रहेगा मलमास, जानें क्या है इसका दुर्लभ संयोग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष गणना के अनुसार, आने वाला साल 2026 धार्मिक और खगोलीय दृष्टि से बेहद अनोखा होने वाला है। आमतौर पर एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन साल 2026 में महीनों की संख्या बढ़कर 13 हो सकती है। इसका मुख्य कारण है 'मलमास', जिसे 'पुरुषोत्तम मास' या 'अधिक मास' भी कहा जाता है। इस बार का संयोग इसलिए दुर्लभ है क्योंकि माना जा रहा है कि 2026 में मलमास की अवधि लगभग 2 महीने तक खिंच सकती है।

क्यों होता है 13 महीनों का साल? हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। सौर वर्ष (Solar Year) 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष (Lunar Year) 354 दिनों का होता है। इन दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। तीन साल में यह अंतर 33 दिनों का हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे मलमास कहते हैं।

2026 का दुर्लभ संयोग, 2 महीने का मलमास? शास्त्रों में मलमास को 'पुरुषोत्तम मास' कहा गया है। क्योंकि, भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया है। साल 2026 में गणना के अनुसार, मलमास की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि यह सामान्य से अधिक लंबा हो सकता है। जब एक ही चंद्र मास के भीतर सूर्य की संक्रांति (सूर्य का राशि परिवर्तन) नहीं होती, तो वह महीना 'अधिक मास' कहलाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, 2026 में ग्रहों की विशेष चाल के कारण मांगलिक कार्यों पर लंबे समय तक विराम लगा रहेगा।

मलमास में क्या करें और क्या न करें? क्या ना करें: इस दौरान विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश और नए व्यापार की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। माना जाता है कि इस समय किए गए शुभ कार्यों का फल पूरी तरह से नहीं मिलता है।