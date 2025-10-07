Karwa Chauth 2025 Daan: करवा चौथ पर राशि के हिसाब से करें इन चीजों का दान, मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही साधक पर शिव-शक्ति संग करवा माता (Karwa Chauth 2025 Daan) की विशेष और असीम कृपा बरसेगी।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 10 अक्टूबर को करवा चौथ है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं, संध्याकाल में चंद्र उदय के बाद मन के कारक चंद्र देव को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है।

धार्मिक मत है कि करवा चौथ का व्रत (Karwa Chauth 2025) करने से विवाहित महिलाओं के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। इस व्रत देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप भी सुख और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं, तो करवा चौथ के दिन भक्ति भाव से करवा माता और भगवान गणेश की पूजा करें। साथ ही करवा चौथ के दिन राशि के हिसाब से इन चीजों का दान करें।