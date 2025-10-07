Karwa Chauth 2025 Looks: करवा चौथ पर दिखना चाहती हैं सबसे खूबसूरत, तो काम आएंगे ये 5 स्टाइलिंग टिप्स

करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) हर सुहागन महिला के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हर महिला चाहती है कि उसका करवा चौथ का लुक सबसे अलग और खूबसूरत हो। अगर आप भी ऐसा ही लुक चाहती हैं तो ये स्टाइलिंग टिप्स काफी आजमाएं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) हर सुहागन के लिए सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि सजने-संवरने का त्योहार भी है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए सोलह शृंगार करती हैं। इस दिन हर महिला चाहती है कि वह सबसे खूबसूरत दिखे और उसके पति की नजरें उससे हटे ही न।

अगर आप भी चाहती हैं कि इस करवा चौथ पर आपका लुक सभी के दिलों पर छा जाए, तो ये 5 आसान लेकिन असरदार स्टाइलिंग टिप्स (Karwa Chauth Styling Tips) आपके काफी काम आएंगे। आइए जानें इस बारे में। अपने स्किन टोन के अनुसार चुनें आउटफिट करवा चौथ पर साड़ी, लहंगा या अनारकली- आप जो भी पहनें, उसका रंग आपकी स्किन टोन के साथ मैच होना चाहिए। गेहुंआ रंगत वाली महिलाओं पर मरून, मैजेंटा या रॉयल ब्लू जैसे गहरे शेड्स बेहद खिलते हैं, जबकि फेयर कॉम्प्लेक्शन पर रेड, पिंक और गोल्डन टोन बहुत आकर्षक लगते हैं। अगर आप मॉडर्न टच चाहती हैं, तो ट्रेडिशनल साड़ी को स्टाइलिश ब्लाउज के साथ पहनें- जैसे डीप बैक या स्लीवलेस डिजाइन।

सही ज्वैलरी चुनें करवा चौथ का सोलह श्रृंगार ज्वैलरी के बिना अधूरा है। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत सारे ज्वैलरी भी आपके लुक को खराब कर सकता है। अगर आपकी साड़ी या लहंगा भारी है, तो हल्के गहने पहनें। वहीं, सिंपल आउटफिट के साथ आप स्टेटमेंट नेकलेस या हैवी ईयररिंग्स ट्राय कर सकती हैं। मांगटीका और नथ आपके लुक में रॉयल टच देंगे। गोल्ड और कुंदन ज्वैलरी इस मौके पर सबसे क्लासिक ऑप्शन हैं।

लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप व्रत के दौरान सुबह से रात तक आपका मेकअप टिका रहना चाहिए। इसके लिए पहले प्राइमर लगाएं, फिर लाइटवेट फाउंडेशन से बेस बनाएं। रेड या मैरून लिपस्टिक करवा चौथ लुक की पहचान है- इसे अपने आउटफिट के रंग के अनुसार चुनें। आंखों को डिफाइन करने के लिए गोल्डन या ब्राउन आईशैडो और विंग्ड आईलाइनर ट्राय करें। फेस पर हल्का हाइलाइटर लगाना न भूलें, जिससे शाम को चांद के साथ आप भी दमकें।

(Picture Courtesy: Instagram) हेयरस्टाइल से पाएं परफेक्ट फिनिश आउटफिट और मेकअप के साथ हेयरस्टाइल भी उतना ही जरूरी है। अगर आप साड़ी पहन रही हैं, तो क्लासिक बन या जूड़ा परफेक्ट रहेगा। इसे ताजे फूलों या गजरे से सजाकर और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। वहीं, मॉडर्न लुक के लिए सॉफ्ट कर्ल्स या साइड-स्वेप्ट हेयरस्टाइल आजमाएं। बस ध्यान रखें कि आपके बाल फ्रिज-फ्री हों।