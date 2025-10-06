Karwa Chauth Blouse Designs: करवा चौथ के लिए यहां देखें स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन, मिलेगा एलिगेंट लुक
करवा चौथ का त्योहार इस साल 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होता है। इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करके पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में इस त्योहार में अपने लुक को खास बनाने के लिए आइए देखें कुछ स्पेशल ब्लाउज डिजाइन (Karwa Chauth Blouse Designs)।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का पर्व हर सुहागिन महिला के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करके व्रत रखती हैं। सुहाग से जुड़े इस त्योहार पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करके खुद को दुल्हन की तरह सजाती हैं और रात को चांद की पूजा करके अपना व्रत खोलती हैं।
इस खास मौके पर महिलाएं ज्यादातर साड़ी पहनना पसंद करती हैं। अगर आप भी इस करवा चौथ साड़ी पहन रही हैं, तो अपने लुक को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको एक फैंसी और ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन (Karwa Chauth Latest Blouse Designs) चुनना चाहिए। एक परफेक्ट ब्लाउज आपके पूरे लुक को पारंपरिक और ग्लैमरस टच दे सकता है। आइए, नजर डालते हैं कुछ ऐसे शानदार ब्लाउज डिजाइनों पर, जो इस करवा चौथ पर आपकी सहेलियों की नजरें आप पर ही टिका देंगे।
(Picture Courtesy: Instagram)
नेक डिजाइन पर दें ध्यान
ब्लाउज की नेकलाइन आपके चेहरे और ज्वेलरी को हाइलाइट करने में अहम भूमिका निभाती है। इस करवा चौथ, कुछ खास नेकलाइन डिजाइन ट्राई कर सकते हैं, जैसे-
- यू या वी डिजाइन- डीप 'वी', गोल या 'यू' शेप के कट वाले बैक डिजाइन, पारंपरिक लाल या मैरून साड़ी के साथ एक मॉडर्न और ग्रेसफुल लुक देते हैं। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए, बैक में सुंदर लटकन वाली डोरी का इस्तेमाल करें। यह आपके लुक को काफी आकर्षक बना देगा।
(Picture Courtesy: Instagram)
- स्वीटहार्ट नेकलाइन- यह डिजाइन एक क्लासिक लुक देता है । इसमें आपकी गले की जूलरी सेंटर ऑफ अट्रेक्शन बनती है।
- हॉल्टर नेक- यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए है जो बोल्ड और ग्लैमरस लुक पसंद करती हैं। यह आपके शोल्डर्स को डिफाइन करता है और एक मॉडर्न ट्विस्ट देता है।
- बोट नेक या हाई नेक- अगर आप रॉयल लुक चाहती हैं, तो कढ़ाई या स्टोन वर्क वाले हाई नेक ब्लाउज चुनें। ये सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं और आपको रॉयल फील कराते हैं।
(Picture Courtesy: Instagram)
पफ और बैलून स्लीव्स
आजकल स्लीव्स के डिजाइन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप अपने लुक को थोड़ा हटके और फैशनेबल बनाना चाहती हैं, तो पफ स्लीव्स या नेट बैलून स्लीव्स ट्राई करें। पफ स्लीव्स ब्लाउज को एक रेट्रो और क्लासी लुक देती हैं, जबकि नेट बैलून स्लीव्स एक ट्रेंडी और ड्रामैटिक इफेक्ट पैदा करती हैं। छोटी पफ स्लीव्स हो या कोहनी तक की लंबी बेल स्लीव्स, ये डिजाइन आपकी साड़ी को हैवी और स्टाइलिश बनाते हैं।
(Picture Courtesy: Instagram)
फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी पर दें ध्यान
करवा चौथ के लिए ब्लाउज के कपड़े और उस पर किए गए काम पर भी ध्यान दें।
- जरी और कुंदन वर्क- ट्रेडिशनल और रॉयल लुक के लिए जरी, कुंदन या मिरर वर्क वाली एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज चुनें। ये डिजाइन सिंपल साड़ी को भी फेस्टिवल लुक देते हैं।
- वेलवेट- अगर आप अपनी साड़ी को एक रिच और लग्जरी लुक देना चाहती हैं, तो वेलवेट फैब्रिक के ब्लाउज बनवाएं। गहरे रंगों में ये फैब्रिक किसी भी आउटफिट को खास बना देते हैं।
- स्टोन वर्क और क्रिस्टल डिटेलिंग- बारीक स्टोन वर्क या क्रिस्टल से सजे डिजाइन आपको सेलिब्रिटी जैसा ग्लैमरस टच दे सकते हैं।
