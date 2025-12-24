Dream Meaning: अगर आपको भी सपने में हुए हैं बजरंगबली के दर्शन, तो समझें यह इशारा
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि हर सपने के अपने अलग-अलग मायने होते हैं। जहां कुछ सपने आपको जीवन में आने वाली खुशियों का संकेत देते हैं, तो वहीं कुछ सपने अशुभ भी माने जाते हैं। ऐसे में हम आपको हनुमान जी से जुड़े सपने आते हैं, तो यह जीवन में आने वाली उन्नति की और इशारा करते हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में।
मंगलवार के दिन हनुमान जी का सपना
मंगलवार का दिन मुख्य रूप से हनुमान जी की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित माना गया है। ऐसे में अगर आपको इस दिन पर सपने में हनुमान जी दिखाई देते हैं, तो इसे एक शुभ सपने के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ है कि आपको हनुमान जी की कृपा मिलने वाली है, जिससे आपके लिए सफलता के योग बनेंगे और सभी समस्याएं दूर होंगी।
हनुमान जी का बाल स्वरूप के दर्शन
अगर आपको सपने में हनुमान जी का बाल स्वरूप दिखाई देता है, तो इसे भी शुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। इस सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आप कोई नई विद्या सीख सकते हैं, जिससे आपको फायदा मिलेगा। साथ ही यह सपना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
हनुमान जी को इस रूप में देखना
अगर किसी व्यक्ति को सपने में पंचमुखी हनुमान दिखाई देते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलने वाली है। साथ ही इस सपने का अर्थ यह भी माना जाता है कि आपका कोई अधूरा कार्य पूरा हो सकता है या फिर आपकी कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है।
अशुभ है ये सपना
अगर किसी व्यक्ति को सपने में हनुमान जी का रौद्र रूप दिखाई देता है, तो यह एक शुभ सपने के रूप में नहीं देखा जाता। इस तरह के सपने को लेकर यह माना जाता है कि हनुमान जी आपकी किसी बात से रुष्ट हैं। ऐसे में आपको अगले दिन सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। साथ ही अपनी गलती को सुधारें।
