    Dream Meaning: अगर आपको भी सपने में हुए हैं बजरंगबली के दर्शन, तो समझें यह इशारा

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने भविष्य की घटनाओं का संकेत दे सकते हैं। हनुमान जी से जुड़े कुछ सपने शुभ होते हैं, तो वहीं कुछ सपने अशुभ भी हो सकते हैं। ...और पढ़ें

    Hero Image

    Hanuman ji in dream (AI Generated Image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि हर सपने के अपने अलग-अलग मायने होते हैं। जहां कुछ सपने आपको जीवन में आने वाली खुशियों का संकेत देते हैं, तो वहीं कुछ सपने अशुभ भी माने जाते हैं। ऐसे में हम आपको हनुमान जी से जुड़े सपने आते हैं, तो यह जीवन में आने वाली उन्नति की और इशारा करते हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में। 

    मंगलवार के दिन हनुमान जी का सपना

    मंगलवार का दिन मुख्य रूप से हनुमान जी की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित माना गया है। ऐसे में अगर आपको इस दिन पर सपने में हनुमान जी दिखाई देते हैं, तो इसे एक शुभ सपने के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ है कि आपको हनुमान जी की कृपा मिलने वाली है, जिससे आपके लिए सफलता के योग बनेंगे और सभी समस्याएं दूर होंगी।

    Hanuma i (1)

    (Picture Credit: Freepik) 

    हनुमान जी का बाल स्वरूप के दर्शन

    अगर आपको सपने में हनुमान जी का बाल स्वरूप दिखाई देता है, तो इसे भी शुभ संकेत के तौर पर देखा जाता है। इस सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आप कोई नई विद्या सीख सकते हैं, जिससे आपको फायदा मिलेगा। साथ ही यह सपना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

    हनुमान जी को इस रूप में देखना

    अगर किसी व्यक्ति को सपने में पंचमुखी हनुमान दिखाई देते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलने वाली है। साथ ही इस सपने का अर्थ यह भी माना जाता है कि आपका कोई अधूरा कार्य पूरा हो सकता है या फिर आपकी कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है।

    Panchmukhi Hanuman

    अशुभ है ये सपना

    अगर किसी व्यक्ति को सपने में हनुमान जी का रौद्र रूप दिखाई देता है, तो यह एक शुभ सपने के रूप में नहीं देखा जाता। इस तरह के सपने को लेकर यह माना जाता है कि हनुमान जी आपकी किसी बात से रुष्ट हैं। ऐसे में आपको अगले दिन सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। साथ ही अपनी गलती को सुधारें।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।