Baba Vanga Predictions 2026: नए साल के लिए बाबा वेंगा की 5 भविष्यवाणियां, जिससे कांप रही दुनिया
बाबा वेंगा आंखों से देख नहीं पाती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसे कई भविष्यवाणियां की (Baba Vanga Predictions 2026) हैं, जिनमें कुछ भविष्यवाणियां सच साबित हुई ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बाबा वेंगा अपनी भविष्यवाणियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। बाबा वेंगा अंधी भविष्यवक्ता थीं। वह सटीक भविष्यवाणियों के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अंतिम सांस से पहले कई वर्षों के लिए भविष्यवाणी की हैं। वर्ष 2025 के लिए उन्होंने ऐसी कई भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से कई सच साबित हुई हैं।
वहीं, साल 2026 की शुरूआत होने जा रही है। नए साल के आने से पहले बाबा वेंगा ( Baba Vanga New Year Predictions 2026) की भविष्यवाणियों को लेकर दुनिया डरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि 2026 के लिए बाबा वेंगा की ऐसी कौन-सी भविष्यवाणियां हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। अगर नहीं पता, तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में।
प्राकृतिक आपदा
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, आने वाला 2026 प्राकृतिक तबाही का माना जा रहा है। इस वर्ष दुनिया को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। बाबा वेंगा की मानें तो नए साल में ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप समेत जैसी कई तरह की आपदाएं आ सकती हैं। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी को लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।
विनाशकारी युद्ध
बाबा वेंगा ने विश्व शक्तियों के बीच विनाशकारी युद्ध होने की भी भविष्यवाणी की है। ऐसा मानना है कि इस युद्ध की वजह से जानमाल का नुकसान होगा।
एलियंस का संपर्क
एलियंस को लेकर बाबा वांगा ने एक चौकाने वाली भविष्यवाणी की है। बाबा वांगा की भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 में पृथ्वी पर एलियंस का संपर्क हो सकता है। बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी भी नए साल आने से पहले चर्चा का विषय बनी हुई है।
आर्थिक संकट
इसके अलावा अगले साल लोगों को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, बैंकिंग संकट गहरा सकता है, जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। साथ ही महंगाई की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है।
मानव जीवन होगा प्रभावित
बाबा वेंगा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भी 2026 के लिए भविष्यवाणी की है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 में एआई मानव जीवन को प्रभावित करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल न होने से AI अहम फैसले लेगा।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
