    बार-बार टूट रही है मोबाइल की स्क्रीन, तो समझ लें राहु दे रहे ये बड़े संकेत

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:46 AM (IST)

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मोबाइल का बार-बार गिरना या स्क्रीन का टूटना महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव का संकेत है। यह बहुत सारी समस ...और पढ़ें

    Hero Image

    Rahu Effects: टूटी स्क्रीन देती है बड़े संकेत (AI-generated image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालकर रखते हैं। लेकिन, कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद मोबाइल हाथ से छूटकर गिर जाता है और उसकी स्क्रीन चकनाचूर हो जाती है। आमतौर पर हम इसे एक सामान्य दुर्घटना मानकर ठीक करा लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र (Astrology) ऐसा नहीं मानते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मोबाइल का बार-बार गिरना या उसकी स्क्रीन का टूटना महज इत्तेफाक नहीं है। यह आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी हलचल का संकेत हो सकता है।

    राहु का है सीधा कनेक्शन

    ज्योतिष शास्त्र में बिजली के उपकरण और गैजेट्स पर राहु का प्रभाव माना जाता है। मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसलिए इसका संबंध राहु ग्रह से है। अगर आपका नया मोबाइल अचानक खराब होने लगे या उसकी स्क्रीन बार-बार टूटने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ हो रही है। राहु को एक 'मायावी' ग्रह माना जाता है, जो अचानक से समस्याएं पैदा करने के लिए जाना जाता है।

    क्या हैं इसके अशुभ संकेत?

    मानसिक तनाव: जब राहु भारी होता है, तो व्यक्ति का दिमाग सही दिशा में काम करना बंद कर देता है। बार-बार मोबाइल टूटना बताता है कि आप आने वाले समय में मानसिक अशांति या भ्रम (Confusion) का शिकार हो सकते हैं।

    धन की हानि: मोबाइल की स्क्रीन ठीक कराना महंगा काम है। बार-बार ऐसा होने का मतलब है कि आपके ऊपर 'अचानक खर्चों' का बोझ बढ़ने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है।

    रिश्तों में खटास: चूंकि, मोबाइल बातचीत का जरिया है, इसका टूटना इस बात का भी संकेत देता है कि आपके अपनों के साथ वाद-विवाद बढ़ सकते हैं या आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है।

    बचाव के लिए क्या करें उपाय?

    अगर आपके साथ ऐसा बार-बार हो रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में इसके कुछ सरल उपाय भी बताए गए हैं:

    राहु को शांत करें: शनिवार के दिन पक्षियों को दाना डालें या किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान करें।

    भगवान शिव की पूजा: राहु के प्रभाव को कम करने के लिए महादेव की उपासना सबसे उत्तम है। 'ओम नमः शिवाय' का जाप करें।

    गैजेट्स का रखरखाव: जब भी मोबाइल की स्क्रीन टूटे, उसे तुरंत ठीक करवाएं। टूटी हुई स्क्रीन वाला फोन इस्तेमाल करना घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को न्योता देता है।

    विज्ञान की नजर में यह लापरवाही हो सकती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं हमें आने वाले समय के प्रति सचेत करती हैं। इसलिए अगली बार जब फोन गिरे, तो सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, बल्कि अपने ग्रहों की स्थिति पर भी एक नजर जरूर डालें।

