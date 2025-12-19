बार-बार टूट रही है मोबाइल की स्क्रीन, तो समझ लें राहु दे रहे ये बड़े संकेत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालकर रखते हैं। लेकिन, कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद मोबाइल हाथ से छूटकर गिर जाता है और उसकी स्क्रीन चकनाचूर हो जाती है। आमतौर पर हम इसे एक सामान्य दुर्घटना मानकर ठीक करा लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र (Astrology) ऐसा नहीं मानते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मोबाइल का बार-बार गिरना या उसकी स्क्रीन का टूटना महज इत्तेफाक नहीं है। यह आपके जीवन में आने वाली किसी बड़ी हलचल का संकेत हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राहु का है सीधा कनेक्शन ज्योतिष शास्त्र में बिजली के उपकरण और गैजेट्स पर राहु का प्रभाव माना जाता है। मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इसलिए इसका संबंध राहु ग्रह से है। अगर आपका नया मोबाइल अचानक खराब होने लगे या उसकी स्क्रीन बार-बार टूटने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ हो रही है। राहु को एक 'मायावी' ग्रह माना जाता है, जो अचानक से समस्याएं पैदा करने के लिए जाना जाता है।

क्या हैं इसके अशुभ संकेत? मानसिक तनाव: जब राहु भारी होता है, तो व्यक्ति का दिमाग सही दिशा में काम करना बंद कर देता है। बार-बार मोबाइल टूटना बताता है कि आप आने वाले समय में मानसिक अशांति या भ्रम (Confusion) का शिकार हो सकते हैं।