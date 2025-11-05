Rahu Gochar 2026: कुंभ राशि वालों को कब मिलेगी राहु से मुक्ति? इन उपायों से करें मायावी ग्रह को प्रसन्न

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। राहु और केतु को मायावी ग्रह कहा जाता है। दोनों ही वक्री चाल चलते हैं। राहु और केतु एक राशि में डेढ़ साल तक रहते हैं। इसके बाद एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वर्तमान समय में राहु कुंभ राशि में विराजमान हैं। वहीं, केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं।

ज्योतिषियों की मानें तो राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु और केतु की कृपा बरसने से जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं, राहु की कुदृष्टि पड़ने पर जातक को करियर और कारोबार में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान समय में मायावी ग्रह राहु कुंभ राशि में विराजमान हैं। वहीं, केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं। राहु और केतु दोनों डेढ़ साल तक कुंभ और सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कब कुंभ राशि वालों को मायावी ग्रह से मुक्ति मिलेगी?

राहु गोचर ज्योतिषियों की मानें तो मायावी ग्रह राहु साल 2026 के दिसंबर महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। मायावी ग्रह राहु 05 दिसंबर को वक्री चाल चलकर कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। इस दिन से मकर राशि के जातकों पर राहु का प्रभाव रहेगा।

केतु गोचर वहीं, मायावी ग्रह केतु भी साल 2026 के दिसंबर महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। मायावी ग्रह केुत 05 दिसंबर को देर रात 10 बजकर 33 मिनट पर वक्री चाल चलकर सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस दिन से कर्क राशि के जातकों पर केतु का प्रभाव रहेगा।

करें ये उपाय राहु और केतु की कुदृष्टि से मुक्ति पाने के लिए हर सोमवार और शनिवार के दिन स्नान-ध्यान के बाद गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके साथ ही पूजा के समय इन मंत्रों का जप करें। वहीं, पूजा के बाद आर्थिक स्थिति अनुसार काले और सफेद चीजों का दान करें।