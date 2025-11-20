Astrology Tips: दुर्भाग्य नहीं छोड़ रहा पीछा, तो रोजाना इन कामों से बदल सकती है किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई कोशिशों के बाद भी कुछ लोगों का दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में इससे संबंधित कई उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे काम बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप रोजाना करते हैं, तो इससे आपको अपने दुर्भाग्य से काफी हद तक राहत मिल सकती है।

रोजाना जरूर करें ये काम रोजाना पूरे श्रद्धाभाव के साथ अपने इष्ट देव की पूजा-अर्चना करें। विशेषकर रोजाना खासकर मंगलवार व शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना जरूर करें। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देव माना गया है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा-अर्चना से आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और कार्य में सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही रोजाना गायत्री मंत्र के जप से भी आपको विशेष लाभ मिल सकता है। इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है।

(Picture Credit: Freepik) दूर होगा दुर्भाग्य दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार, दान-पुण्य करने और अच्छे कर्म करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, जिससे दुर्भाग्य की स्थिति दूर हो सकती है।