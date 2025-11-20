Astrology Tips: दुर्भाग्य नहीं छोड़ रहा पीछा, तो रोजाना इन कामों से बदल सकती है किस्मत
ज्योतिष शास्त्र (Astrology Tips in hindi) और वास्तु शास्त्र में दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के कई सरल उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को रोजाना करने से आपको अपनी स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आपको रोजाना किन कार्यों को करना चाहिए।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई कोशिशों के बाद भी कुछ लोगों का दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में इससे संबंधित कई उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे काम बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप रोजाना करते हैं, तो इससे आपको अपने दुर्भाग्य से काफी हद तक राहत मिल सकती है।
रोजाना जरूर करें ये काम
रोजाना पूरे श्रद्धाभाव के साथ अपने इष्ट देव की पूजा-अर्चना करें। विशेषकर रोजाना खासकर मंगलवार व शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना जरूर करें। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देव माना गया है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा-अर्चना से आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और कार्य में सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही रोजाना गायत्री मंत्र के जप से भी आपको विशेष लाभ मिल सकता है। इससे घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है।
(Picture Credit: Freepik)
दूर होगा दुर्भाग्य
दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार, दान-पुण्य करने और अच्छे कर्म करने से देवी-देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, जिससे दुर्भाग्य की स्थिति दूर हो सकती है।
(Picture Credit: Freepik)
घर से हटाएं ये चीजें
अपने घर से पुरानी, बेकार पड़ी या टूटी हुई वस्तुओं को हटा देना चाहिए। इसके साथ ही बेकार पड़े जूते और बंद घड़ी को भी घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें नकारात्मकता को बढ़ाती हैं, जिससे दुर्भाग्य को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही घर में खंडित देवी-देवताओं की मूर्ति रखना भी बिल्कुल शुभ नहीं माना गया। आप इन्हें क्षमा-याचना करते हुए किसी साफ नदी या तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे आपको दोष का सामना नहीं करना पड़ता।
यह भी पढ़ें - Feng Shui Tips: घर में सुख-शांति और समृद्धि लाती हैं ये मूर्तियां, दिशा का भी रखें ख्याल
यह भी पढ़ें - Chanakya Niti: इन आदतों की वजह से घर में नहीं रहता मां लक्ष्मी का वास, पढ़ें ये चाणक्य नीति
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।