Feng Shui Tips: घर में सुख-शांति और समृद्धि लाती हैं ये मूर्तियां, दिशा का भी रखें ख्याल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। फेंगशुई टिप्स का पालन करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, जो एक चीनी वास्तु शास्त्र है। घर की साज-सजावट के लिए अक्सर हम कई तरह की चीजें रख में रखते हैं। ऐसे में अगर आप इसके लिए फेंगशुई की मदद लेते हैं, तो इससे आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फेंगशुई के मुताबिक घर में किन मूर्तियों को रखना शुभ माना गया है।

ये मूर्ति है शुभ फेंगशुई में यह माना गया है कि घर में हाथी की मूर्ति रखने से आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। फेंगशुई की मान्यताओं के अनुसार, इस मूर्ति को घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। फेंगशुई के हिसाब से आप घर में लकड़ी, धातु या फिर क्रिस्टल से बनी हाथी की मूर्ति रख सकते हैं। ये सभी मूर्तियां घर के लिए शुभ मानी गई हैं।

(Picture Credit: Freepik) घर में बनी रहेगी खुशहाली फेंगशुई के अनुसार, घर में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना भी शुभ माना गया है। आप इसे घर की उत्तर-पूर्व दिशा में रख सकते हैं। इसके साथ ही लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को बच्चों के स्टडी रूम और ड्रॉइंग रूम में रखना भी काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख-समृद्धि का माहौल बना रहता है।

दूर होगी पैसों की समस्या फेंगशुई में बताया गया है कि आप अपने घर में कछुए की मूर्ति को रखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फेंगशुई में कछुए को धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में यदि आप घर में कछुए की मूर्ति को उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।