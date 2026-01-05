Aaj ka Panchang 5 January 2026: साल के पहले सोमवार पर बन रहे कई दुर्लभ योग, यहां पढ़ें तिथि और शुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 5 जनवरी को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर साल 2026 का पहला सोमवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में सोमवार के दिन महादेव की पूजा-अर्चना करने से साधक के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 5 January 2026) के बारे में।

तिथि: कृष्ण द्वितीया

मास पूर्णिमांत: माघ

दिन: सोमवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण द्वितीया – प्रातः 09 बजकर 56 मिनट तक

योग: विष्कम्भ – रात्रि 10 बजकर 47 मिनट तक

करण: गरज – प्रातः 09 बजकर 56 मिनट तक

करण: वणिज – सायं 08 बजकर 53 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 15 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 38 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: सायं 07 बजकर 49 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: प्रातः 08 बजकर 56 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 06 मिनट से दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 07 बजकर 29 मिनट से प्रातः 08 बजकर 58 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रातः 08 बजकर 33 मिनट से प्रातः 09 बजकर 51 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 45 मिनट से दोपहर 03 बजकर 02 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 11 बजकर 09 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक