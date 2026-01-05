Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Aaj ka Panchang 5 January 2026: साल के पहले सोमवार पर बन रहे कई दुर्लभ योग, यहां पढ़ें तिथि और शुभ मुहूर्त

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 5 जनवरी 2026 के अनुसार, साल 2026 के पहले सोमवार पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। सोमवार के दिन महादेव और संग मां पार्वती की पूजा-अर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Aaj ka Panchang 5 January 2026: सोमवार के शुभ-अशुभ योग (Image Source: AI-Generated)

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 5 जनवरी को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर साल 2026 का पहला सोमवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में सोमवार के दिन महादेव की पूजा-अर्चना करने से साधक के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 5 January 2026) के बारे में।

    तिथि: कृष्ण द्वितीया
    मास पूर्णिमांत: माघ
    दिन: सोमवार
    संवत्: 2082

    तिथि: कृष्ण द्वितीया – प्रातः 09 बजकर 56 मिनट तक
    योग: विष्कम्भ – रात्रि 10 बजकर 47 मिनट तक
    करण: गरज – प्रातः 09 बजकर 56 मिनट तक
    करण: वणिज – सायं 08 बजकर 53 मिनट तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 15 मिनट पर
    सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 38 मिनट पर
    चंद्रोदय का समय: सायं 07 बजकर 49 मिनट पर
    चंद्रास्त का समय: प्रातः 08 बजकर 56 मिनट पर

    today panchang (12)

     

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 06 मिनट से दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक
    अमृत काल: प्रातः 07 बजकर 29 मिनट से प्रातः 08 बजकर 58 मिनट तक

    आज के अशुभ समय

    राहुकाल: प्रातः 08 बजकर 33 मिनट से प्रातः 09 बजकर 51 मिनट तक
    गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 45 मिनट से दोपहर 03 बजकर 02 मिनट तक
    यमगण्ड: प्रातः 11 बजकर 09 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव पुष्य नक्षत्र में रहेंगे।
    पुष्य नक्षत्र: दोपहर 01 बजकर 25 मिनट तक
    सामान्य विशेषताएं: सहायक, संवेदनशील, आत्मनिर्भर, धैर्यशील, परिश्रमी, शांतचित्त, बुद्धिमान, कर्तव्यनिष्ठ, नियमपालक, धर्मपरायण, उदार और परोपकारी।
    नक्षत्र स्वामी: शनि देव
    राशि स्वामी: चंद्र देव
    देवता: बृहस्पति देव
    प्रतीक: कमल या गाय का थन

    यह भी पढ़ें- Shattila Ekadashi 2026 Date: 13 या 14 जनवरी, कब है षटतिला एकादशी? अभी नोट करें तिथि और शुभ मुहूर्त

    यह भी पढ़ें- Magh Purnima 2026 Date: कब मनाई जाएगी माघ पूर्णिमा? यहां पढ़ें तिथि और पूजा का मुहूर्त

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।