Aaj ka Panchang 29 December 2025: साल के आखिरी सोमवार पर क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj ka Panchang 29 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जा रही है। सोमवार का दिन महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 29 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। इस तिथि पर साल 2025 का आखिरी सोमवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में सोमवार के दिन महादेव की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शिव पूजन करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और महादेव सभी संकट दूर करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 29 December 2025) के बारे में।
(Image Source: AI generated)
तिथि: शुक्ल नवमी
मास पूर्णिमांत: पौष
दिन: सोमवार
संवत्: 2082
तिथि: शुक्ल नवमी प्रातः 10 बजकर 12 मिनट तक
योग: परिघ – प्रातः 07 बजकर 36 मिनट तक
करण: कौलव – प्रातः 10 बजकर 12 मिनट तक
करण: तैतिल – रात्रि 09 बजकर 05 मिनट तक
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 13 मिनट पर
सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 33 मिनट पर
चंद्रोदय का समय: प्रातः 12 बजकर 54 मिनट पर
चंद्रास्त का समय: 30 दिसंबर को रात्रि 02 बजकर 33 मिनट पर
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 03 मिनट से दोपहर 12 बजकर 44 मिनट तक
अमृत काल: रात्रि 11 बजकर 21 मिनट से रात्रि 12 बजकर 50 मिनट तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: प्रातः 08 बजकर 31 मिनट से प्रातः 09 बजकर 48 मिनट तक
गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 41 मिनट से दोपहर 02 बजकर 58 मिनट तक
यमगण्ड: प्रातः 11 बजकर 06 मिनट से दोपहर 12 बजकर 23 मिनट तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में रहेंगे।
रेवती नक्षत्र: प्रातः 07 बजकर 41 मिनट तक
सामान्य विशेषताएं: चतुर, ईमानदार, अध्ययनशील, लचीला, आकर्षक व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ, चंचल मन, सुंदर, ऐश्वर्यवान, सफल, बुद्धिमान, नैतिक, समृद्ध और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण
नक्षत्र स्वामी: बुध देव
राशि स्वामी: बृहस्पति देव
देवता: पूसन (पोषणकर्ता)
प्रतीक: मछली
यह भी पढ़ें- 14 January 2026 Festival List: 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के अलावा हैं ये बड़े त्योहार, जानें तिथि और शुभ मुहूर्त
यह भी पढ़ें- Ekadashi January 2026: जनवरी में कब कौन-सी एकादशी है? एक क्लिक में देखें तिथि और शुभ मुहूर्त
यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।