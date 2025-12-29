Aaj ka Panchang 29 December 2025: साल के आखिरी सोमवार पर क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 29 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। इस तिथि पर साल 2025 का आखिरी सोमवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में सोमवार के दिन महादेव की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शिव पूजन करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और महादेव सभी संकट दूर करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 29 December 2025) के बारे में।

(Image Source: AI generated)

तिथि: शुक्ल नवमी

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: सोमवार

संवत्: 2082 तिथि: शुक्ल नवमी प्रातः 10 बजकर 12 मिनट तक

योग: परिघ – प्रातः 07 बजकर 36 मिनट तक

करण: कौलव – प्रातः 10 बजकर 12 मिनट तक

करण: तैतिल – रात्रि 09 बजकर 05 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 13 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 33 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: प्रातः 12 बजकर 54 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: 30 दिसंबर को रात्रि 02 बजकर 33 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 03 मिनट से दोपहर 12 बजकर 44 मिनट तक

अमृत काल: रात्रि 11 बजकर 21 मिनट से रात्रि 12 बजकर 50 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रातः 08 बजकर 31 मिनट से प्रातः 09 बजकर 48 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 41 मिनट से दोपहर 02 बजकर 58 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 11 बजकर 06 मिनट से दोपहर 12 बजकर 23 मिनट तक