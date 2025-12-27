Aaj ka Panchang 27 December 2025: आज मनाई जा रही है गुरु गोबिंद सिंह जयंती, पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सिख धर्म के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने 'खालसा पंथ' की स्थापना की थी। आज गुरु गोबिंद सिंह जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल (Aaj Rahukal Timing) का समय।

आज का पंचांग (Panchang 27 December 2025)

संवत - 2082

पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि समाप्त - दोपहर 1 बजकर 9 मिनट तक

व्यतीपात योग - दोपहर 12 बजकर 22 मिनट तक

करण -

वणिजा - दोपहर 1 बजकर 9 मिनट

विष्टी – रात 12 बजकर 39 मिनट तक (28 दिसंबर)

वार - शनिवार

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय - सुबह 7 बजकर 12 मिनट से

सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 32 मिनट पर

चंद्रोदय का समय - सुबह 11 बजकर 49 मिनट पर

चन्द्रास्त का समय - रात 12 बजकर 24 मिनट पर

सूर्य और चन्द्रमा की राशियां

सूर्य देव: धनु राशि में स्थित हैं।

चन्द्र देव: मीन राशि में स्थित हैं।

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12 बजकर 2 मिनट से दोपहर 12 बजकर 43 मिनट तक

अमृत काल - प्रातः 4 बजे से शाम 5 बजकर 34 मिनट तक

आज का अशुभ समय

राहुकाल - सुबह 9 बजकर 47 मिनट से सुबह 11 बजकर 5 मिनट तक

गुलिक काल - सुबह 7 बजकर 12 मिनट से सुबह 8 बजकर 30 मिनट तक

यमगण्ड - दोपहर 1 बजकर 40 मिनट से दोपहर 2 बजकर 57 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे।

पूर्वभाद्रपद नक्षत्र - सुबह 9 बजकर 9 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं - क्रोधी, स्थिर मन, अनुशासनप्रिय, आक्रामक, गंभीर व्यक्तित्व, उदार, मिलनसार, दानशील, ईमानदार, कानून का पालन करने वाले, अहंकारी और बुद्धिमान

नक्षत्र स्वामी - केतु देव

राशि स्वामी - बृहस्पति देव

देवता - निरति (विनाश की देवी)

प्रतीक - पेड़ की जड़े

