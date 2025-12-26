Language
    Aaj ka Panchang 26 December 2025: दिन की सफल शुरुआत के लिए देखें आज का पंचांग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त

    By Digital DeskEdited By: Suman Saini
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    आज यानी शुक्रवार 26 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। पंचांग के मुताबिक आज के दिन कई शुभ व अशुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में चलिए एस्ट्रोपत ...और पढ़ें

    Aaj ka Panchang 26 December 2025 पढ़ें आज का पंचांग (AI Generated Image)

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख-समृद्धि आती है। इसके साथ ही इस दिन पर मां संतोषी और मां दुर्गा की आराधना से भी साधक को शुभ परिणाम मिलते हैं। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल (Aaj Rahukal Timing) का समय।

    आज का  पंचांग (Panchang 26 December 2025)

    संवत - 2082

    पौष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि समाप्त - दोपहर 1 बजकर 43 मिनट

    सिद्धि योग - दोपहर 2 बजकर 1 मिनट तक

    करण -

    तैतिल - दोपहर 1 बजकर 43 मिनट

    गरज – देर रात 1 बजकर 31 मिनट तक (27 दिसंबर)

    वार - शुक्रवार

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय - सुबह 7 बजकर 12 मिनट से

    सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 32 मिनट पर

    चंद्रोदय का समय - सुबह 11 बजकर 19 मिनट पर

    चन्द्रास्त का समय - रात 11 बजकर 24 मिनट पर

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12 बजकर 1 मिनट से दोपहर 12 बजकर 42 मिनट तक

    अमृत काल - देर रात 1 बजकर 6 मिनट से देर रात 2 बजकर 43 मिनट तक  (27 दिसंबर)

    आज का अशुभ समय

    राहुकाल - सुबह 11 बजकर 4 मिनट दोपहर 12 बजकर 22 मिनट तक

    गुलिक काल - सुबह 8 बजकर 29 मिनट से सुबह 9 बजकर 47 मिनट तक

    यमगण्ड - दोपहर 2 बजकर 57 मिनट से शाम 4 बजकर 14 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे।

    शतभिषा नक्षत्र -  सुबह 09 बजे तक

    सामान्य विशेषताएं - उच्च बुद्धिमत्ता, सबके प्रिय, स्वतंत्र, धैर्यवान, आलसी, तृत्व क्षमता, सीमाओं को तोड़ने की प्रवृत्ति, महत्वाकांक्षी और जिज्ञासु

    नक्षत्र स्वामी - राहु देव

    राशि स्वामी - शनि देव

    देवता - वरुण (जल देवता)

    प्रतीक - खाली घेरा

