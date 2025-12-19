Language
    Friday Tips: क्या सच में शुक्रवार को इन चीजों के सेवन से छा जाती है कंगाली? रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:38 AM (IST)

    शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन कुछ खास खान-पान नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि, ये मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करते हैं और शुक ...और पढ़ें

    मां लक्ष्मी को कैसे करें खुश (AI-generated image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की उपासना के लिए विशेष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन किए गए कुछ उपाय व्यक्ति को मालामाल कर सकते हैं, तो वहीं इस दिन की गई कुछ छोटी सी गलतियां मां लक्ष्मी को नाराज कर सकती हैं, जिससे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अक्सर हम खान-पान पर ध्यान नहीं देते, लेकिन शास्त्रों में शुक्रवार के दिन कुछ विशेष चीजों को खाने की मनाही है। आइए जानते हैं क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र।

    1. खट्टी चीजों का सेवन है वर्जित

    शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों (जैसे नींबू, इमली, आम का अचार) का सेवन करना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन 'संतोषी माता' का व्रत भी रखा जाता है और खट्टा खाने से वह नाराज हो जाती हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से खट्टा खाने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है, जो सुख-समृद्धि का कारक है।

    2. लहसुन और प्याज से दूरी

    शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की साधना का दिन है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं, तो लहसुन-प्याज का पूरी तरह त्याग करना अनिवार्य है।

    3. मांसाहार और मदिरा (Non-Veg & Alcohol)

    किसी भी शुभ दिन या देवी की पूजा वाले दिन मांसाहार और शराब का सेवन महापाप माना गया है। शुक्रवार को ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर की दहलीज से लौट जाती हैं। इससे न केवल आर्थिक हानि होती है बल्कि परिवार में कलह और अशांति भी बढ़ती है।

    4. फटे हुए दूध का सेवन न करें

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्रवार के दिन फटे हुए दूध का सेवन या उससे बनी चीजें खाना शुभ नहीं माना जाता। दूध का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। फटा हुआ दूध आर्थिक अस्थिरता का संकेत देता है, इसलिए इस दिन ताजे दूध या दूध से बनी सफेद मिठाइयों का ही प्रयोग करें।

    ये उपाय कर सकते हैं आपकी मदद

    शुक्रवार के दिन सफेद रंग की चीजों का सेवन और दान करना अत्यंत शुभ होता है। आप चावल, दूध, दही और मिश्री का सेवन कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में बांटने से घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती।

    नियम पालन से होते हैं लाभ

    ज्योतिष शास्त्र और पद्म पुराण के अनुसार, शुक्रवार के नियम पालन करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह बलवान होने पर व्यक्ति को भौतिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। यदि आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो इन खान-पान के नियमों का पालन जरूर करें।

