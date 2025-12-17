Language
    Aaj ka Panchang 17 December 2025: आज है साल का आखिरी प्रदोष व्रत, बन रहे कई मंगलकारी योग, पढ़ें पंचांग

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 17 दिसंबर 2025 के अनुसार, पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat 2025 December) किया जाता है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    Aaj ka Panchang 17 December 2025: आज का पंचांग (Image Source: AI-Generated)

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 17 दिसंबर (Pradosh Vrat 2025 Date) को प्रदोष व्रत किया जा रहा है। यह दिन भगवन शिव और मां पार्वती की पूजा-अर्चना करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत करने से साधक को सभी भय से मुक्ति मिलती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। बुध प्रदोष के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 17 December 2025) के बारे में।

    pradosh vrat 2025 (2)

    तिथि: कृष्ण त्रयोदशी
    मास पूर्णिमांत: पौष
    दिन: बुधवार
    संवत्: 2082

    तिथि: कृष्ण त्रयोदशी – 18 दिसंबर को प्रातः 02 बजकर 32 मिनट तक फिर चतुर्दशी
    योग: सुकर्मा – दोपहर 02 बजकर 17 मिनट तक
    करण: गरजा – दोपहर 01 बजकर 15 मिनट तक
    करण: वणिज – 18 दिसंबर प्रातः 02 बजकर 32 मिनट तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 08 मिनट पर
    सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 27 मिनट पर
    चंद्रोदय: 18 दिसंबर को प्रातः 05 बजकर 37 मिनट पर
    चंद्रास्त: दोपहर 03 बजकर 12 मिनट पर

    today panchang

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं
    अमृत काल: प्रातः 07 बजकर 17 मिनट से 09 बजकर 05 मिनट तक

    आज के अशुभ समय

    राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 17 मिनट से दोपहर 01 बजकर 35 मिनट तक
    गुलिकाल: प्रातः 11 बजकरसे दोपहर 12 बजकर 17 मिनट तक
    यमगण्ड: प्रातः 08 बजकर 25 मिनट से प्रातः 09 बजकर 42 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव विशाखा नक्षत्र में रहेंगे।
    विशाखा नक्षत्र: सायं 05 बजकर 11 मिनट तक।
    सामान्य विशेषताएं: ईर्ष्यालु, क्रोधी, ईश्वर-भक्त, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, योद्धा स्वभाव, धैर्यवान, हास्यप्रिय और मिलनसार
    नक्षत्र स्वामी: बृहस्पति देव
    राशि स्वामी: शुक्र देव, मंगल देव
    देवता: इंद्राग्नि - यज्ञ के देवता
    प्रतीक: विजय का मेहराब या कुम्हार का चाक

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।