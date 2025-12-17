Aaj ka Panchang 17 December 2025: आज है साल का आखिरी प्रदोष व्रत, बन रहे कई मंगलकारी योग, पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 17 दिसंबर (Pradosh Vrat 2025 Date) को प्रदोष व्रत किया जा रहा है। यह दिन भगवन शिव और मां पार्वती की पूजा-अर्चना करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत करने से साधक को सभी भय से मुक्ति मिलती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। बुध प्रदोष के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 17 December 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण त्रयोदशी

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: बुधवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण त्रयोदशी – 18 दिसंबर को प्रातः 02 बजकर 32 मिनट तक फिर चतुर्दशी

योग: सुकर्मा – दोपहर 02 बजकर 17 मिनट तक

करण: गरजा – दोपहर 01 बजकर 15 मिनट तक

करण: वणिज – 18 दिसंबर प्रातः 02 बजकर 32 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 08 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 27 मिनट पर

चंद्रोदय: 18 दिसंबर को प्रातः 05 बजकर 37 मिनट पर

चंद्रास्त: दोपहर 03 बजकर 12 मिनट पर आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं

अमृत काल: प्रातः 07 बजकर 17 मिनट से 09 बजकर 05 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 17 मिनट से दोपहर 01 बजकर 35 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 11 बजकरसे दोपहर 12 बजकर 17 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 08 बजकर 25 मिनट से प्रातः 09 बजकर 42 मिनट तक