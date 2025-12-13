December Pradosh Vrat 2025: 17 या 18 दिसंबर, कब है साल का अंतिम प्रदोष व्रत? जानें डेट से लेकर पूजा विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष काल भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। पंचांग के अनुसार, इस साल का अंतिम प्रदोष व्रत पौष महीने (Paush Pradosh Vrat 2025) के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ रहा है। आइए इसकी डेट से लेकर पूजा विधि तक सभी बातें जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें