Pradosh Vrat 2025: दिसंबर में कब-कब है प्रदोष व्रत? अभी नोट करें तिथि और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत ( Pradosh Vrat 2025) किया जाता है। इस व्रत को करने से साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत को विधिपूर्वक करने से बिगड़े काम पूरे होते हैं। साथ ही सभी भय से मुक्ति मिलती है। अब दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि इस महीने में कब-कब किया जाएगा प्रदोष व्रत

प्रदोष व्रत 2025 दिसंबर लिस्ट (Pradosh Vrat December 2025 List) वैदिक पंचांग के अनुसार, दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत 02 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं, दूसरा प्रदोष व्रत 17 दिसंबर को किया जाएगा। प्रदोष व्रत 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Pradosh Vrat 2025 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 02 दिसंबर को दोपहर 03 बजकर 57 मिनट पर शुरू हो रही है। वहीं, इस तिथि का समापन 03 दिसंबर को दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर होगा। ऐसे में 02 दिसंबर को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल समय का शाम 05 बजकर 33 मिनट से 08 बजकर 15 मिनट तक है।