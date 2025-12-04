Paush Month 2025: पौष माह में राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, धन-दौलत में होगी अपार वृद्धि

Language
    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    पौष माह 5 दिसंबर से शुरू होकर 3 जनवरी तक चलेगा। यह सूर्य देव को समर्पित है। इस माह में राशि के अनुसार दान करने से सूर्य देव और शनि देव प्रसन्न होते है ...और पढ़ें

    Paush Month 2025: पौष माह पर करें ये दान।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस साल पौष महीने की शुरुआत 05 दिसंबर से हो रही है। यह सूर्य देव और पितरों की उपासना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में दान-पुण्य का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप अपनी राशि के अनुसार पौष माह में कुछ वस्तुओं का दान करते हैं, तो इससे सूर्य देव और शनि देव दोनों खुश होते हैं। साथ ही इससे धन-दौलत और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। आइए जानते हैं, पौष माह (Paush Month 2025) में राशि अनुसार किन चीजों का दान करना फलदायी होता है?

    पौष माह शुभ मुहूर्त (Paush Month 2025 Start And End Date)

    वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष माह की शुरुआत 5 दिसंबर 2025 से होगी। वहीं, इसका समापन 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के दिन होगा।

    पौष माह में राशि अनुसार करें ये दान (Donate These Things According Zodiac Sign)

    • मेष राशि: मेष राशि के लोगों को पौष माह में गुड़ का दान करना चाहिए।
    • वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान दही का दान चाहिए।
    • मिथुन राशि: मिथुन राशि के लोगों को इस अवधि में हरे रंग के कपड़ों का दान करना चाहिए।
    • कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों को इस दौरान नारियल का दान करना चाहिए।
    • सिंह राशि: सिंह राशि वालों को इस दौरान क्षमता अनुसार धन का दान करना चाहिए।
    • कन्या राशि: कन्या राशि के लोगों को इस दौरान केले का दान करना चाहिए।
    • तुला राशि: तुला राशि के लोगों को इस दौरान गेहूं का दान करना चाहिए।
    • वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान चने का दान करना चाहिए।
    • धनु राशि: धनु राशि के लोगों को इस दौरान पुस्तकों का दान करना चाहिए।
    • मकर राशि: मकर राशि के लोगों को इस दौरान काले तिल का दान करना चाहिए।
    • कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान तिल के लड्डू का दान करना चाहिए।
    • मीन राशि: मीन राशि वालों को इस दौरान हल्दी का दान करना चाहिए।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।