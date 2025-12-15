Aaj ka Panchang 15 December 2025: सफला एकादशी पर बन रहे कई शुभ-अशुभ योग, पंचांग से जानें राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 15 दिसंबर को सफला एकादशी ( saphala ekadashi 2025) व्रत किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन विशेष चीजों का दान भी जरूर करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 15 December 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण एकादशी

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: सोमवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण एकादशी – रात्रि 09 बजकर 19 मिनट तक, फिर द्वादशी

योग: शोभन – दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक

करण: बव – प्रात: 08 बजकर 03 मिनट तक

करण: बालव – रात्रि 09 बजकर 19 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 06 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 26 बजकर पर

चंद्रोदय: 16 दिसंबर को प्रात: 03 बजकर 45 बजकर पर

चंद्रास्त: दोपहर 02 बजकर 04 मिनट पर सूर्य और चन्द्रमा की राशियां सूर्य देव- वृश्चिक राशि

चन्द्र देव-तुला राशि आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: प्रात: 11 बजकर 56 मिनट से दोपहर 12 बजकर 37 मिनट तक

अमृत काल: 16 दिसंबर को प्रात: 04 बजकर 15 मिनट से 06 बजकर 03 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रात: 08 बजकर 24 मिनट से प्रात: 09 बजकर 41 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 34 मिनट से दोपहर 02 बजकर 51 मिनट तक

यमगण्ड: प्रात: 10 बजकर 59 मिनट से दोपहर 12 बजकर 16 मिनट तक

आज का नक्षत्र आज चंद्रदेव चित्रा नक्षत्र में रहेंगे।

चित्रा नक्षत्र: प्रात: 11 बजकर 08 मिनट ।

सामान्य विशेषताएं: बुद्धिमान, दृढ़ इच्छाशक्ति वाले, व्यावहारिक, संवेदनशील, सहजज्ञान युक्त, साहसी, ऊर्जावान, चिड़चिड़े, आकर्षक आकृति, मोहक नेत्र और वस्त्र-आभूषणों के शौकीन

नक्षत्र स्वामी: मंगल देव

राशि स्वामी: बुध देव और शुक्र देव

देवता: त्वष्टा (सृष्टि के देवता)

प्रतीक: रत्न