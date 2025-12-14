Saphala Ekadashi पर करें शिवलिंग के सामने ये काम, दूर होंगे सभी दुख

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी का व्रत पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका व्रत रखने से सभी कामों में सफलता मिलती है, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है। हालांकि, एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ उनके आराध्य भगवान शिव की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। सफला एकादशी के पवित्र दिन पर, शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव के 108 नामों का जाप करने से जीवन के बड़े से बड़े दुख, कष्ट, और बाधाएं दूर हो जाती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में शिवलिंग पर जल, बिल्व पत्र और सफेद चंदन अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाएं और भोलेबाबा के सामने शिव जी के 108 नामों का जाप करें। ऐसा करने से मानसिक शांति, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी।