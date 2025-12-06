Paush Ekadashi 2025 Date: पौष माह में कब-कब है एकादशी व्रत, अभी नोट करें शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष माह की शुरुआत 05 दिसंबर से हुई है। इस माह में पड़ने वाली एकादशी को बेहद फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, एकादशी व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि पौष माह में कब कौन-सी एकादशी का व्रत किया जाएगा।

सफला एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Saphala Ekadashi 2025 Date and Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष माह की पहली एकादशी का व्रत 15 दिसंबर (Kab Hai Saphala Ekadashi 2025) को किया जाएगा।

पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत- 14 दिसंबर को रात 08 बजकर 46 मिनट पर

पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन- 15 दिसंबर को रात 10 बजकर 09 मिनट पर

सफला एकादशी पारण डेट और टाइम (Saphala Ekadashi Paran Date and Time)

सफला एकादशी व्रत का पारण 15 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण करने का समय 06 बजकर 55 मिनट 09 बजकर 03 मिनट तक है। पौष पुत्रदा एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Paush Putrada Ekadashi 2025 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर ((Paush Putrada Ekadashi 2025) को मनाई जाएगी।

पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत- 30 दिसंबर को सुबह 07 बजकर 50 मिनट पर

पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन- 31 दिसंबर को सुबह 05 बजे

पौष पुत्रदा एकादशी पारण डेट और टाइम (Paush Putrada Ekadashi Vrat Paran Date and Time) पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 29 मिनट से लेकर दोपहर 03 बजकर 33 मिनट तक है।