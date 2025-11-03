Aaj ka Panchang 03 November 2025: आज है सोम प्रदोष व्रत, बन रहे योग ये शुभ-अशुभ, यहां पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 03 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर प्रदोष व्रत (Som Pradosh Vrat 2025) किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत करने से साधकों को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। इस दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 03 November 2025) के बारे में।

तिथि: शुक्ल त्रयोदशी

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: सोमवार

संवत्: 2082 तिथि: 4 नवम्बर को शुक्ल त्रयोदशी रात्रि 02 बजकर 05 मिनट तक

योग: हर्षण सायं 07 बजकर 40 मिनट तक

करण: कौलव दोपहर 03 बजकर 40 मिनट तक

करण: 4 नवम्बर तैतिल रात्रि 02 बजकर 05 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 43 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 34 मिनट पर

चंद्रोदय: दोपहर 03 बजकर 54 मिनट पर

चन्द्रास्त: 3 नवम्बर को सुबह 04 बजकर 57 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: मीन

पक्ष: शुक्ल आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 09 मिनट तक आज के अशुभ समय

राहुकाल: प्रातः 07 बजकर 57 मिनट से प्रातः 09 बजकर 19 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 27 मिनट से दोपहर 02 बजकर 49 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 10 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12बजकर 04 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे…

उत्तर भाद्रपद नक्षत्र: दोपहर 03 बजकर 05 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: क्रोधी, स्थिर मन, अनुशासनप्रिय, आक्रामक, गंभीर व्यक्तित्व, उदार, मिलनसार, दानशील, ईमानदार, कानून का पालन करने वाले, अहंकारी और बुद्धिमान

नक्षत्र स्वामी: केतु देव

राशि स्वामी: बृहस्पति देव

देवता: निरति (विनाश की देवी)

प्रतीक: पेड़ की जड़े