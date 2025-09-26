Shardiya Navratri 2025: नवरात्र के पांचवें दिन करें इस स्तोत्र का पाठ, नहीं सताएगा कोई कष्ट

इस बार शारदीय नवरात्र (Navratri 2025) की शुरुआत 22 सितंबर से हुई थी। वहीं नवमी पूजन 1 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में आप इस पावन अवधि में देवी मां की कृपा के लिए इस दिव्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से आपको माता रामी का आशीर्वाद मिलता है जिससे सभी प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की पावन अवधि चल रही है। नवरात्र पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। ऐसे में आप इस दिन पर सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जिससे जातक को माता रानी की कृपा की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। चलिए पढ़ते हैं सिद्धकुंजिका स्तोत्र।

