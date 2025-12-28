Chandra Dosh Upay: चंद्र दोष दूर करने के लिए करें ये आसान उपाय, तनाव से भी मिलेगा छुटकारा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को बेहद प्रिय है। कहते हैं कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने वाले साधकों की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा के मजबूत होने से जातक को सभी प्रकार के शुभ कामों में सफलता मिलती है।

ज्योतिषियों की मानें तो कुंडली में चंद्र दोष लगने या चंद्रमा कमजोर होने पर जातक को मानसिक तनाव की समस्या होती है। ऐसा तब होता है, जब जातक को शुभ कामों में सफलता नहीं मिलती है। साथ ही व्यक्ति सही फैसले लेने में असक्षम रहता है।

सोमवार के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से जातक पर चंद्र देव की कृपा बरसती है। साधक सोमवार के दिन शिव पार्वती के निमित्त व्रत भी रखते हैं। अगर आप भी चंद्र दोष से निजात पाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन ये उपाय जरूर करें।

चंद्र देव चंद्र देव को मन का कारक माना जाता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्र देव हैं। वहीं, वृषभ राशि के जातकों को चंद्र देव हमेशा शुभ फल देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वृषभ राशि में चंद्र देव उच्च के होते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से चंद्र देव प्रसन्न होते हैं। अपनी कृपा साधक पर बरसाते हैं। उनकी कृपा से जातक को करियर या कारोबार में सफलता मिलती है।