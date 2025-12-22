Mangal Dosh Upay: मंगल दोष से निजात पाने के लिए करें ये आसान उपाय, जीवन में आएगी खुशियों की बहार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन भगवान श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर हनुमान जी और मंगल देव की पूजा की जाती है। साथ ही मंगलवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर हनुमान जी की कृपा बरसती है।

ज्योतिष मंगल दोष से निजात पाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने की सलह देते हैं। हालांकि, प्रबल मांगलिक होने पर निवारण अनिवार्य है। अगर आप भी मंगल दोष के प्रभाव से निजात पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन ये उपाय जरूर करें।

मंगल देव मंगल देव को ऊर्जा का कारक माना जाता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। वहीं, मकर राशि के जातकों को मंगल देव हमेशा शुभ फल देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं। अपनी कृपा साधक पर बरसाते हैं। उनकी कृपा से जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही करियर में सफलता मिलती है।