Mangal Antardasha: कितने समय तक चलती है मंगल की अंतर्दशा और कैसे करें ऊर्जा के कारक को प्रसन्न?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को ऊर्जा का कारक माना जाता है। मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। वहीं, मकर राशि के जातकों पर मंगल देव की विशेष कृपा रहती है। कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होने से जातक को करियर में विशेष सफलता मिलती है।

ज्योतिष मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मंगल की अंतर्दशा कितने समय तक चलती है और कैसे मंगल देव को प्रसन्न करें? आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

मंगल की अंतर्दशा ज्योतिषियों की मानें तो मंगल की महादशा 7 साल तक रहती है। इस दौरान शुभ और अशुभ ग्रहों की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चलती है। इनमें सबसे पहले मंगल की अंतर्दशा चलती है। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 5 महीने तक चलती है। इसके बाद क्रमश: राहु, गुरु और शनि की अंतर्दशा चलती है। शुभ और मित्र ग्रहों की अंतर्दशा में जातक को शुभ फल मिलता है। वहीं, अशुभ और शुत्र ग्रहों के साथ अशुभ फल देते हैं। ज्योतष मायावी ग्रह राहु और केतु की अंतर्दशा में विशेष सावधान रहने की सलाह देते हैं।