Mangalwar Rules: मंगलवार के दिन क्या करें और क्या नहीं? रखें इन बातों का विशेष ध्यान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है। इस दिन सही नियमों का पालन करने से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के कष्ट, भय, रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है। वहीं, इस दिन (Mangalwar Ke Niyam) क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। ताकि आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके।