मंगलवार के दिन क्यों नहीं किया जाता कर्ज का लेन-देन? जानिए वजह

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में हर दिन किसी न किसी देवी-देवता या ग्रह को समर्पित है। सप्ताह के सभी दिनों का अपना एक खास महत्व है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान और मंगल ग्रह को समर्पित है। ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार के दिन कर्ज लेना या देना शुभ नहीं माना जाता है, तो आइए यहां जानते हैं कि मंगलवार (Tuesday Money Exchange Belief) को कर्ज के लेन-देन से क्यों बचना चाहिए?

मंगलवार के दिन कर्ज का लेन-देन क्यों नहीं करते? (Why No Lending On Tuesday?) मंगलवार का सीधा संबंध मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह को ज्योतिष में उग्र ग्रह माना जाता है। वह साहस का प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि, मंगल को कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगलवार को लिया गया कर्ज 'अग्नि के समान' होता है, जो तेजी से बढ़ता है और जिसे चुकाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कर्ज लेने से व्यक्ति कर्ज के चक्र में फंस जाता है, और यह तेजी से बढ़ता चला जाता है। इसलिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिन लेन-देन से बचना चाहिए।

धार्मिक मान्यता (Tuesday Loan Taboo?) मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करना, उन्हें सिंदूर चढ़ाना और सुंदरकांड का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय सभी प्रकार के संकटों और आर्थिक परेशानियों को दूर करता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही इससे मुक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए।