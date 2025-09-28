Chandra Gochar 2025: इन राशियों के जीवन में होगा नया सवेरा, बरसेगी मां दुर्गा की कृपा

शारदीय नवरात्र का त्योहार जगत की देवी मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस दौरान जगत की देवी मां दुर्गा और उनके नौ रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त नवरात्र का व्रत रखा जाता है। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर चंद्र देव (Chandra Gochar 2025) राशि परिवर्तन करेंगे।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 29 सितंबर को शारदीय नवरात्र की महा सप्तमी है। इस शुभ अवसर पर देवी मां काली की पूजा की जाएगी। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाएगा। देवी मां काली की पूजा करने से भक्तजनों के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है।

ज्योतिषियों की मानें तो सोमवार 29 सितंबर को चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से राशि चक्र की सभी राशियों पर अनुसार प्रभाव पड़ेगा। इनमें दो राशि के जातकों को सबसे अधिक लाभ होगा। इन राशियों के जीवन में नया सवेरा होगा। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

चंद्र राशि परिवर्तन ज्योतिषियों की मानें तो चंद्र देव राशि 29 सितंबर को देर रात 03 बजकर 54 मिनट पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में चंद्र देव अगले दो दिनों तक रहेंगे। इसके बाद 01 अक्टूबर को मकर राशि में गोचर करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से कई राशि के जातकों को लाभ मिलेगा।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के स्वामी ऊर्जा के कारक मंगल देव हैं और आराध्य हनुमान जी हैं। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। खासकर, धन की परेशानी दूर होगी। आर्थिक तंगी दूर होगी। घर पर मेहमानों का आगमन होगा। सेवा क्षेत्र में आपके प्रयास की सराहना की जाएगी। कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। करियर या कारोबार संबंधी परेशानी दूर हो सकती है। चिंता और तनाव से मु्क्ति मिलेगी।

किसी खास से मिलन होगा। इससे जीवन की नई रुपरेखा तैयार होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। देवी मां कृपा से जीवन में मंगल ही मंगल होगा। शारदीय नवरात्र के दौरान सफेद और लाल चीजों का दान करें। कुंभ राशि कुंभ राशि के कर्मफल दाता शनिदेव हैं और आराध्य भगवान शिव हैं। इस राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। उनकी कृपा से साधक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुखों का आगमन होता है। देवी मां दुर्गा की कृपा से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। घर पर मांगलिक कार्य होंगे। मेहमानों का आगमन होगा। किसी अपने से मिलना होगा। जीवन जीने का उद्देश्य मिलेगा।