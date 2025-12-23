Chandra Gochar 2025: क्रिसमस तक इन राशियों को होगा धन लाभ, तनाव से मिलेगा छुटकारा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 24 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस शुभ अवसर पर भगवान गणेश को समर्पित चतुर्थी का व्रत मनाया जाएगा। इस व्रत के पुण्य-प्रताप से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

ज्योतिषियों की मानें तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से दो राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। इन राशियों को धन लाभ होगा। साथ ही मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

चंद्र गोचर 2025 मन के कारक चंद्र देव बुधवार 24 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन चंद्र देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से दो राशि के जातकों की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होगा।

कुंभ राशि चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। मन में कोई बड़ा प्लान आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई बड़ी प्लानिंग का आईडिया आपको मिल सकता है।

चंद्र देव आपको अधिकांश मामलों में शुभ फल देंगे या प्रदान करेंगे। परिवार में खुशहाली रहेगी। आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। आय में वृद्धि होगी। साथ ही धन बचत करने में भी आप सफल होंगे। उच्च शिक्षा करने में आप सफल होंगे। कुल मिलाकर कहें तो धन की दृष्टि से चंद्र देव का राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगलकारी रहने वाला है।



वृषभ राशि वृषभ राशि के स्वामी सुखों के कारक शुक्र देव हैं और आराध्या जगत की देवी मां दुर्गा हैं। वहीं, इस राशि में चंद्र देव उच्च के होते हैं। इसके लिए वृषभ राशि के जातकों को चंद्र देव हमेशा शुभ फल देते हैं। चंद्र देव की कृपा बरसने के चलते वृषभ राशि के जातकों को अधिकांश मामलों में शुभ फल मिलता है।