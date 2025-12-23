Language
    Chandra Gochar 2025: क्रिसमस तक इन राशियों को होगा धन लाभ, तनाव से मिलेगा छुटकारा

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    24 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिस दिन भगवान गणेश को समर्पित व्रत रखा जाएगा। इस दिन चंद्र देव कुंभ राशि से निकलकर म ...और पढ़ें

    मन के कारक चंद्र देव को कैसे प्रसन्न करें?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 24 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस शुभ अवसर पर भगवान गणेश को समर्पित चतुर्थी का व्रत मनाया जाएगा। इस व्रत के पुण्य-प्रताप से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

    ज्योतिषियों की मानें तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से दो राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। इन राशियों को धन लाभ होगा। साथ ही मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

    चंद्र गोचर 2025

    मन के कारक चंद्र देव बुधवार 24 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन चंद्र देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से दो राशि के जातकों की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होगा।

    कुंभ राशि

    चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। मन में कोई बड़ा प्लान आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई बड़ी प्लानिंग का आईडिया आपको मिल सकता है।

    चंद्र देव आपको अधिकांश मामलों में शुभ फल देंगे या प्रदान करेंगे। परिवार में खुशहाली रहेगी। आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी। आय में वृद्धि होगी। साथ ही धन बचत करने में भी आप सफल होंगे। उच्च शिक्षा करने में आप सफल होंगे। कुल मिलाकर कहें तो धन की दृष्टि से चंद्र देव का राशि परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगलकारी रहने वाला है।


    वृषभ राशि

    वृषभ राशि के स्वामी सुखों के कारक शुक्र देव हैं और आराध्या जगत की देवी मां दुर्गा हैं। वहीं, इस राशि में चंद्र देव उच्च के होते हैं। इसके लिए वृषभ राशि के जातकों को चंद्र देव हमेशा शुभ फल देते हैं। चंद्र देव की कृपा बरसने के चलते वृषभ राशि के जातकों को अधिकांश मामलों में शुभ फल मिलता है।

    चंद्र देव आपके आय भाव को देखेंगे। इससे आपके आय में मनमुताबिक वृद्धि होगी। बड़े भाई से प्यार और बड़ी बहन से कोई गिफ्ट मिल सकता है। किसी अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद उत्तम रहेगा। क्रिसमस तक कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।