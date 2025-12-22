Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chandra Gochar 2025: 24 दिसंबर तक इन राशियों की आर्थिक तंगी होगी दूर, मानसिक तनाव से भी मिलेगा छुटकारा

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    चंद्र देव को मन का कारक माना जाता है और उनकी कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर चंद्र देव क ...और पढ़ें

    Hero Image

    चंद्र देव को कैसे प्रसन्न करें?

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। चंद्र देव को मन का कारक माना जाता है। चंद्र देव की कृपा बरसने से व्यक्ति को सभी प्रकार के शुभ कामों में सफलता मिलती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वहीं, चंद्रमा के कमजोर होने से जातक को मानसिक तनाव की परेशानी होती है। साथ ही सभी शुभ कामों में बाधा आती है। इसके लिए ज्योतिष कुंडली में चंद्रमा मजबूत करने की सलाह देते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वित तिथि पर मन के कारक चंद्र देव ने राशि परिवर्तन किया है। चंद्र देव के राशि परिवर्तन से दो राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा होगा। साथ ही घर खुशियों से भर जाएगा। आइए, इन दो राशियों के बारे में जानते हैं-

    मेष राशि

    1

    चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मन के कारक चंद्र देव आपके आय भाव को देखेंगे। इससे यात्रा के भी योग बनेंगे। यात्रा का उद्देश्य बिजनेस हो सकता है। इसके साथ ही आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

    बड़े भाई का प्यार और स्नेह मिलेगा। कोई विश पूरी होगी। इससे घर में प्रसन्नता रहेगा। आपके स्वभाव में विनम्रता, शालीनता और उदारता आएगी। तनाव से मुक्ति मिलेगी। धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। समाज से जुड़े कार्य पूरे होंगे। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। संतान से सुख मिलेगा। सफेद चीजों का दान करने से चंद्र देव की कृपा बरसेगी।

    मकर राशि

    10

    चंद्र देव के कुंभ राशि में गोचर करने से मकर राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति आपके धन भाव में होगी। आसान शब्दों में कहें तो धन भाव में चंद्र देव की दृष्टि रहेगी। इससे आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी रुके काम में गति आएगी।

    घर पर मेहमानों का आगमन होगा। किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनेगा। मनचाही मुराद पूरी होगी। इससे मन प्रसन्न रहेगा। मान-सम्मान और नई पहचान मिलेगी। धैर्य से जीवन में आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप गुणों का विकास होगा। कानून क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। नए काम भी मिल सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- New Year 2026: नए साल से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, आर्थिक तंगी से मिलेगी निजात

    यह भी पढ़ें- New Year 2026 Vastu Tips: नए साल से पहले घर से निकाल दें ये चीजें, वरना छिन जाएगी घर की सुख और शांति

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।