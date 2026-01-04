Chandra Gochar 2026: चंद्र गोचर से इन 3 राशियों के जीवन में मचेगी धूम, सफलता चूमेगी कदम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष गणना अनुसार, रविवार 04 जनवरी यानी आज मन के कारक चंद्र देव ने राशि परिवर्तन किया है। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से राशिचक्र की सभी राशियों पर भाव अनुसार प्रभाव पड़ेगा। इनमें तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

चंद्र गोचर 2025 मन के कारक चंद्र देव ने आज यानी 04 जनवरी को राशि परिवर्तन किया है। आज चंद्र देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर किया है। कर्क राशि में चंद्र देव अगले दो दिनों तक रहेंगे। इसके बाद पुनः राशि परिवर्तन कर अगली राशि में प्रवेश करेंगे।

मिथुन राशि वर्तमान समय में चंद्र देव आपके द्वितीय भाव में विराजमान हैं। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के रहने से जातक को अधिकांश मामलों में शुभ फल मिलता है। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। बिगड़े या अधूरे काम बनेंगे। इसके लिए आपको किसी वरिष्ठ का सहारा या मार्ग दर्शन मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आय के नए आइडियाज भी क्रिएट होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके माध्यम से कई लोगों को जॉब मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। कारोबार को नई दिशा दे सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो समय अनुकूल रहेगा।

कर्क राशि चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से कर्क राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। इस राशि के स्वामी चंद्र देव हैं। अतः चंद्र देव की कृपा आप पर बरसेगी। मनचाही मुराद पूरी होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रूचि बढ़ेगी। आने वाले दिनों में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इससे आपके जीवन को नया आयाम मिलेगा। पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। चंद्र देव की कृपा पाने के लिए हर दिन स्नान-ध्यान के बाद दूध या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें।