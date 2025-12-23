Guru Dosh Upay: गुरु दोष की वजह से रुक रहे हैं काम? जरूर आजमाएं ये उपाय, हर बाधा होगी दूर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन जगत के पालनहार के भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। साथ ही गुरुवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है।

ज्योतिष गुरु दोष से निजात पाने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह देते हैं। हालांकि, गुरु कमजोर होने पर जातक को करियर में परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही अविवाहित जातक की शादी में बाधा आती है। अगर आप भी गुरु दोष के प्रभाव से निजात पाना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करें।

गुरु देव देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव को ज्ञान का कारक माना जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु देव हैं। वहीं, कर्क राशि के जातकों को गुरु हमेशा शुभ फल देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। अपनी कृपा साधक पर बरसाते हैं।