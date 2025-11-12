इन 2 राशियों के लिए लकी होता है पुखराज, पहनने से आर्थिक तंगी होती है दूर और शुरू हो जाते हैं अच्छे दिन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही बृहस्पति देव की उपासना की जाती है। इसके अलावा, गुरुवार का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से मनचाही मुराद पूरी होती है। साथ ही कुंडली में गुरु मजबूत होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ज्योतिष कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा, गुरुवार का व्रत और पुखराज धारण करने की सलाह देते हैं। पुखराज धारण करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही आर्थिक विषमता (financial relief astrology) भी दूर होती है। दो राशि के जातकों के लिए पुखराज बेहद लकी (Yellow Sapphire benefits)साबित होता है। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

कब पहनना चाहिए पुखराज? ज्योतिषियों की मानें तो पुखराज धारण करने के लिए शुभ दिन गुरुवार है। आसान शब्दों में कहें तो गुरुवार के दिन पुखराज धारण करना चाहिए। हालांकि, कृष्ण पक्ष में पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार गुरुवार का व्रत शुक्ल पक्ष में प्रारंभ किया जाता है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले गुरुवार के दिन पुखराज धारण करना श्रेष्ठकर होता है। पुखराज धारण करने के लिए कई अन्य नियम भी हैं। इसके लिए योग्य पंडित या प्रकांड ज्योतिष से सलाह लेकर ही पुखराज धारण करें।