Diwali 2025: दीवाली से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, धन से भर जाएगी तिजोरी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार 20 अक्टूबर को दीवाली का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा की जाएगी। साथ ही उनके निमित्त पूजा समाप्त होने तक व्रत रखा जाएगा। दीवाली के दिन देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही हर मनोकामना पूरी होती है।

ज्योतिषियों की मानें तो कार्तिक माह की अमावस्या तिथि यानी दीवाली के दिन मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू होंगे। आइए, इन राशियों को होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं-

कन्या राशि दीवाली के दिन चंद्र देव कन्या राशि में गोचर करेंगे। चंद्र देव के कन्या राशि में गोचर करने से कन्या राशि के जातकों को कारोबार में विशेष लाभ होगा। सभी बिगड़े काम बनेंगे। बंद पड़ा या रुका हुआ कारोबार दौड़ने लगेगा। चंद्र देव अधिकांश मामलों में शुभ फल देंगे। आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय में बढ़ोतरी होगी। किसी महिला मित्र से आपको धन लाभ होगा। निवेश करने से लाभ होगा। आतिशबाजी के समय सावधानी बरतें। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा।